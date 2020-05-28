Исследование: из-за пандемии большинство компаний в России столкнулись со снижением выручки

Консалтинговая компания EY представила исследование, в котором рассказала о негативных последствиях для представителей бизнеса из-за COVID-19. Итоги работы представили в аналитики Фонда Росконгресс.

В ходе исследования было опрошено порядка 230 представителей компаний малого, среднего и крупного бизнеса. В частности, руководители предприятий ответили о так называемом запасе прочности в существующих условиях, степени информированности о мерах поддержки и другие вопросы.

Эксперты Росконгресса по итогам исследования сформулировали ключевые тезисы. В частности, как выяснилось, порядка 80% участников опроса проинформировали о том, что им пришлось столкнуться с падением выручки из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. У 27% падение произошло больше, чем на 50%, еще 25% выручка упала на 20%-50%, еще у 27% падение составило не больше 20%.

Компании, где выручка упала больше чем на 30% – это представители компаний из таких областей как: автомобилестроение, аэропортовая деятельность, а также туризм, образование, недвижимость и так далее.

О положительной динамике сообщило только шесть процентов участников исследования. В основном это компании, занятые в производ­стве товаров повседневного спроса, розничной торговли, а также информацион­но-коммуникационных технологий. Выяснилось, что меньше остальных от пандемии пострадали предприятия химпромышлен­ности, медицины, фармацевтики и производители товаров повседневного спроса.