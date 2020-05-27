В Москве продлен режим самоизоляции до 14 июня

Власти столицы приняли решение продлить ограничения до 14 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будет продлен режим ограничений. Так, до 14 июня москвичи обязаны будут соблюдать режим самоизоляции и носить маски не только в общественных местах, а при любом выходе на улицу. Под запретом останутся проведение массовых мероприятий и работа кафе, ресторанов, парикмахерских и салонов красоты. Но будут и послабления. Так, москвичам разрешат прогулки по графику и возобновят работу непродовольственные магазины, пишет РБК.