В Москве разрешат прогулки по графику

Начиная с 1 июня будут открыты все непродуктовые розничные магазины, а москвичам разрешат прогулки по графику.

Мэр Москвы Сергей Собянин, во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, рассказал о том, какие ограничения будут отменены в столице с 1 июня. Так,

москвичам, в порядке эксперимента, будут разрешены прогулки по графику;

возобновят работу все непродуктовые магазины;

вернутся к работе некоторые компании из сферы услуг, такие, как химчистки и ремонтные мастерские, где посетители могут не задерживаться длительное время;

начнут возобновлять оказание плановой медицинской помощи в больницах, пишет ТАСС.

Ранее, выступая в Мосгордуме, представитель Роспотребнадзора заявляла, что Москва готова к снятию ограничений. Заявление Роспотребнадзора по данному вопросу сообщал Капитал страны.