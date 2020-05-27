Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений

Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85, а ситуация по летальности - 1,1%.

Во время совещания в Мосгордуме, глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что столица готова к отмене ограничений и переходу ко второму этапу снятия карантина. По ее словам о такой готовности свидетельствуют три фактора, которые в Москве полностью соблюдены. Так,

коэффициент распространения инфекции должен оставаться менее единицы на протяжении 70 дней;

в регионе должно сохраняться наличие свободного коечного фонда;

показатель тестирования населения должен составлять 384 человека на 100 тысяч.

При этом она отметила, что ситуация с распространением коронавируса в столице самая напряженная в стране, но властям удалось взять ее под свой контроль. Поэтому, если положение в столице не изменится к худшему, можно будет приступить к открытию предприятий бытовой сферы и сферы обслуживания, а также дать разрешение на прогулки с детьми и пожилым людям, пишет РИА Новости.