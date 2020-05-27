Песков: в России может появиться еще один выходной день

В этом году еще одним выходным днем может стать 24 июня - день проведения Парада Победы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 24 июня может стать еще одним выходным днем в этом году. В этот день президент России назначил проведение торжественного Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также, по информации полученной от собственного источника РБК, знакомого с ситуацией, 24 июня может пройти и голосование по поправкам в Конституцию.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин сообщил россиянам о том, что Парад Победы состоится 24 июня. Торжественное мероприятие поручено подготовить министру обороны России Сергею Шойгу. А шествие "Бессмертного полка", которое глава государства обещал обязательно провести, запланировано на 26 июля.