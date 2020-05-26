Парад Победы пройдет 24 июня

Президент России дал распоряжение Сергею Шойгу о подготовке Парада.

Глава России Владимир Путин назвал дату проведения торжественного Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет на Красной площади Москвы 24 июня в день, когда "в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей" подчеркнул президент. Подготовкой Парада поручено заниматься министру обороны Сергею Шойгу. Владимир Путин особо отметил, что во время подготовки должны быть приняты все возможные меры для сохранения безопасности в режиме эпидемии коронавируса.

Также президент назвал и дату проведения шествия "Бессмертного полка". Оно состоится 26 июля после того, как будет проведен Парад ВМФ. Но, по словам главы государства, дата проведения шествия может быть перенесена из-за эпидемиологической ситуации в стране, пишет РИА Новости.