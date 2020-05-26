Число безработных в РФ в апреле выросло на 815 тыс. человек

26.05.2020 23:59 Комментарии

Количество безработных в РФ за апрель этого года, по данным Росстата, увеличилось на 815 тыс. человек (до 4,3 млн человек), что на 21% больше показателя за апрель прошлого года.

Общая доля безработных среди трудоспособных граждан РФ в апреле достигла 5,8%, пишет ТАСС. По сравнению с мартом текущего года показатель численности безработных увеличился на 23,4%.

По данным статведомства, в прошлом месяце в центрах занятости официально зарегистрировались в качестве безработных 1,3 млн человек (против 727 тысяч в марте, по данным РБК), 1,1 млн российских граждан получали пособие по безработице. 13 мая министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил о том, что количество безработных в стране достигло 1,4 млн человек. Котяков объяснил, что на этом этапе ситуация не является угрожающей благодаря тому, что правительством своевременно был предпринят комплекс мер, направленных на сохранение занятости. Иначе количество высвобождаемой рабочей силы было бы значительно больше, заметил чиновник.