Fitch ухудшило прогноз по росту экономики России

Специалисты агентства Fitch ухудшили свой предыдущий прогноз по росту ВВП всех стран, кроме США и Китая.

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