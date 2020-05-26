Fitch ухудшило прогноз по росту экономики России
26.05.2020 22:38
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Специалисты агентства Fitch ухудшили свой предыдущий прогноз по росту ВВП всех стран, кроме США и Китая.
- Международное рейтинговое агентство Fitch представило обновленный прогноз роста экономики. Так, согласно предположениям экспертов, ВВП России по итогам 2020 года покажет снижение до 5%. Причем месяц назад агентство прогнозировало падение ВВП России на 3,3% по итогам текущего года.
- Также, согласно новому прогнозу, мировой ВВП по итогам года упадет не на 3,9%, а на 4,6%. ВВП Евросоюза снизится на 8,2%, а не на 7%, ВВП развивающихся стран покажет падение на 4,5%, а не на 1,9%, а больше всего пострадает экономика Индии, рухнув на 5%, а не на 0,8%, которые эксперты прогнозировали в апреле. При этом прогноз по США не изменился. По итогам 2020 года ВВП США упадет на 5%, а вот ВВП Китая покажет рост на 0,7%, пишет ТАСС.
- А Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России на 5% по итогам 2020 года. Как ранее сообщал Капитал страны, к концу текущего года дефицит консолидированного бюджета составит 8,5% ВВП, промышленность России рухнет на 5,4%, росту безработицы составит 5,7%, а российская валюта девальвируется до 76 рублей за доллар.
- Причем по данным Росстата, которые передает РБК, в апреле количество безработных россиян выросло до 4,3 млн человек, только за апрель текущего года прирост россиян, потерявших работу составил 800 тыс. человек. При этом порядка 58% россиян заявили о сокращении доходов.
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