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Германия кинула «Северный поток-2». Стране не нужны его мощности

15 Мая 2020 1763 1 Экономика
Германия кинула «Северный поток-2». Стране не нужны его мощности
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Федеральное сетевое агентство ФРГ не сделало исключения для компании-оператора Nord Stream 2 AG – газопровод «Северный поток-2» должен выполнять антимонопольные правила Евросоюза и передавать половину мощности третьим компаниям. По российскому законодательству сделать это невозможно – «Газпром» обладает монополией на экспорт газа. Это означает использование газопровода наполовину и невозможность окупить расходы на него в размере 10 млрд долларов.

На полмощности

  • О том, что Федеральное сетевое агентство ФРГ откажет «дочке» «Газпрома» Nord Stream 2 AG в просьбе вывести газопровод «Северный поток-2» из-под антимонопольного законодательства (Газовой директивы ЕС), стало известно в начале мая, когда об этом написали немецкие СМИ. Ожидаемое решение стало официальным 15 мая.
  • На практике оно означает следующее: из 55 мдрд кубометров в год «Газпром» единолично сможет использовать только 27,5 млрд кубометров, а еще 27,5 млрд должен отдать компании-конкуренту. Российские законы, дающие «Газпрому» монополию на экспорт, не позволят ему это сделать. Именно поэтому Nord Stream 2 AG просила об исключении.
  • До мая 2020 года газопроводы, которые подходили к территории Евросоюза по нейтральным водам, не попадали под антимонопольное законодательство. Но скандалы вокруг «Северного потока-2», протесты  Украины, Польши и США заставили на уровне ЕС принять в апреле 2019 года поправку к закону и распространить правила для сухопутных газопроводов на морские. Поправки вступили в силу в мае 2020 года и могли не затронуть «Северный поток-2», если бы он был завершен к этому моменту, а именно к 23 мая.
  • Однако в конце 2019 года США ввели санкции против газопровода и 160 км его магистрали остались недостроенными. От прокладки отказалась швейцарская компания Allseas, которая имеет штаб-квартиру в США. Россия решила достроить газопровод своими силами и направила единственный пригодный для строительства на Балтике корабль из Находки на Дальнем Востоке. С января по май трубоукладчик «Академик Черский», который был изготовлен Китаем для Нигерии и продан африканской страной России, плыл к месту строительных работ. Его задача – достроить 7% газопровода.
  • Компания Nord Stream 2 AG будет добиваться пересмотра решения Федерального сетевого агентства ФРГ в судах. Но шансы на успех крайне малы – Германия только на словах поддерживает дорогостоящий российский проект, но никак не защищает его от санкций. Более того, в Германии открыто заявили, что стране хватает трубопроводных мощностей и поставщиков газа. Так что «Северный поток-2» не имеет критического значения для газовой инфраструктуры страны.
  • Тем не менее битва за «Северный поток-2» может иметь смысл в ближайшем будущем: несмотря на падения экспорта газа из России в Европу на 20%, до 160 млрд кубометров, «Газпром» сталкивается с недружелюбной политикой Польши, которая может поставить под вопрос транзит до 30 млрд кубометров в год. Хотя в этом случае потерянный транзит через Польшу будет заменен допустимым объемом «Северного потока-2».

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:46 0 0
Тамара:

Если "Война - это продолжение политики иными средствами", то "Экономика - это продолжение войны иными средствами". Все эти "потоки" превратились во вскрытые вены, через которые русская кровь течет на чужую землю пока в виде глобальных убытков, а потом в виде неоплаченных нефти и газа. Если бы еще не сданы были все предприятия, наука и образование...

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