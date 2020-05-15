Германия кинула «Северный поток-2». Стране не нужны его мощности 1763 1 Экономика img_copyright

Федеральное сетевое агентство ФРГ не сделало исключения для компании-оператора Nord Stream 2 AG – газопровод «Северный поток-2» должен выполнять антимонопольные правила Евросоюза и передавать половину мощности третьим компаниям. По российскому законодательству сделать это невозможно – «Газпром» обладает монополией на экспорт газа. Это означает использование газопровода наполовину и невозможность окупить расходы на него в размере 10 млрд долларов.