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Польша перекрыла транзит российского газа в Германию

18 Мая 2020 746 0 Экономика
Польша перекрыла транзит российского газа в Германию
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Контракт на транзит российского газа через территорию Польши по газопроводу «Ямал – Европа» истек 17 мая. Польша отказалась продлевать его на условиях 1990-х годов, когда он был впервые заключен, вместо этого она предложила продавать мощности газотранспортной системы на аукционах. При этом польские власти существенно повысили тарифы на прокачку. «Газпрому» ничего не оставалось, как согласиться с действиями Польши. Однако газовая монополия купила на аукционах чуть больше половины мощностей на прокачку.

Так или иначе поставки будут

  • Газопровод «Ямал – Европа» мощностью 33 млрд кубометров в год использовался «Газпромом» для поставок газа на ключевой рынок – в Германию. Контракт с польской стороной был заключен в 1996 году и истек 17 мая 2020 года. Польша отказалась его продлевать и ввела новые правила для транзита газа через свою территорию, ссылаясь на антимонопольное законодательство ЕС.
  • Во-первых, страна приняла новый Сетевой кодекс, который повысил тарифы на прокачку газа. Во-вторых, Польша ввела систему аукционов на покупку мощностей трубопровода. Цель этих изменений – повышение доходов от транзита.
  • Теперь оператор польской трубопроводной системы Gaz-System будет регулярно разыгрывать на аукционах краткосрочные контракты – от нескольких дней до квартала. В «Газпроме» заверили, что транзит «так или иначе будет продолжаться». Интересно, что Польше по большому счету некому продавать мощности газопровода, кроме российского поставщика.
  • Добиться максимизации прибыли Польше не удалось: первый аукцион по продаже мощностей на 17-18 мая закончился резервированием лишь 58% от возможного объема прокачки, а из доступных 38 млн киловатт-часов было забронировано 22,5 млн киловатт-часов. В третьем квартале ситуация выглядит немного лучше: «Газпромом» зарезервировано 80% мощностей.
  • Низкая загрузка маршрута «Ямал – Европа» объясняется падением экспорта «Газпрома» в Европу на 20% и рекордным снижением цены. Повышение тарифы делает прокачку через Польшу невыгодной при текущих ценах, которые составляют 60 долларов на хабе в Роттердаме, а в Ленобласти России – 63 доллара.
  • «Газпром» рассчитывает до конца года достроить «Северный поток-2», который в Германии отказались вывести из-под антимонопольного законодательства и разрешить «Газпрому» использовать газопровод на все 55 млрд кубометров в год. Вместо этого «Газпром» обязывают поставлять по нему лишь 27,5 млрд кубометров, а половину мощности отдать альтернативным поставщикам. Но даже этой половины хватит, чтобы отказаться от прокачки топлива через Польшу.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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