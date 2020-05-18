Польша перекрыла транзит российского газа в Германию 746 0 Экономика img_copyright

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши по газопроводу «Ямал – Европа» истек 17 мая. Польша отказалась продлевать его на условиях 1990-х годов, когда он был впервые заключен, вместо этого она предложила продавать мощности газотранспортной системы на аукционах. При этом польские власти существенно повысили тарифы на прокачку. «Газпрому» ничего не оставалось, как согласиться с действиями Польши. Однако газовая монополия купила на аукционах чуть больше половины мощностей на прокачку.