Россияне назвали необходимое количество денег для преодоления кризиса

Для ощущения спокойствия на случай потери работы или других финансовых проблем во время кризиса большинству россиян нужно иметь порядка 350 тыс. рублей накоплений.

Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании «Сбербанк Управление Активами», для преодоления кризиса россиянам требуется иметь порядка 350 тыс. рублей в виде накоплений на "черный день". Причем больше всего накопленных средств необходимо жителям Санкт-Петербурга, которые назвали сумму в 581,9 тыс. рублей, за ними следуют москвичи с суммой в 521,5 тыс. рублей и жители Перми, назвавшие необходимую сумму накоплений в размере 406,5 тыс. рублей.

Меньше всего средств требуется жителям Махачкалы. По их словам для ощущения спокойствия в кризис достаточно иметь накопления в сумме 240,1 тыс. рублей. Также не большими накоплениями могут ограничиться жители Астрахани, которым необходима сумма в 282,9 тыс. рублей, Барнаула, назвавшие сумму в 285,9 тыс. рублей, Саратова с суммой в 286,8 тыс. рублей и Пензы, которые считают достаточной сумму в 294,8 тыс. рублей, пишет РБК.