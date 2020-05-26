Банки ввезли в Россию рекордное количество долларов

Общий объем ввезенных долларов в марте превышает февральский показатель в 9 раз.

По данным Банка России в марте кредитные организации ввезли в страны рекордное за последние шесть лет количество долларов. Общий объем ввезенных в марте долларов составил 4,95 млрд долларов в наличной форме, что выше показателя февраля текущего года в 9 раз. Также увеличилось и количество ввезенных в страну евро, превысив показатель февраля в 3 раза. Так, в марте в Россию было ввезено 1,3 млрд евро, пишет РИА Новости.