Россияне одобряют отказ от уплаты налогов в кризис

Более 45% россиян считают, что в кризис можно отказаться от уплаты налогов.

Согласно данным проведенного специалистами ЦСР исследования, количество россиян, которые одобряют отказ от уплаты налогов, выросло с 35% в конце 2019 года, до 45% в мае текущего года. При этом эксперты связывают увеличение количества одобряющих уклонение от налоговых обязательств со снижением дохода населения. Так, 60% участников опроса заявили, что их доходы сократились по сравнению с февралем, а 43% из них отметили, что сокращение доходов произошло на 15%. При этом, 53% респондентов боятся, что их доход упадет в будущем, а зарплаты не будет хватать на привычные расходы, пишет РБК.