Эксперты сообщили о снижении зарплат у 58% россиян

У 58% россиян снизилась зарплата, а у 66% сократились премиамльные выплаты.

Согласно опросу, проведенному специалистами онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", 58% россиян заявили о том, что у них сократилась заработная плата с того времени, как в стране начали действовать ограничительные меры, а 66% опрошенных отметили снижение премиальной части выплат. При этом у 39% респондентов зарплата осталась такой же, как и прежде и только 3% участников опроса сообщили об увеличении их оплаты труда. Всего в исследовании участвовали более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан страны старше 18 лет, пишет РБК.