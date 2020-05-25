Лео Бокерия оценил сроки окончания эпидемии COVID-19 в России

В России коронавирусную инфекцию удастся преодолеть только к началу осени.

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, с инфекцией удастся справиться к началу осени. Тем не менее пик заболеваемости уже пройден. Но Бокерия отметил, что прохождение пика заболеваемости не означает прохождения пик смертности от коронавируса и число смертей будет расти, пишет РИА Новости.