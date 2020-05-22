США выходят из Договора по открытому небу
22.05.2020 15:35
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Россия получила официальное уведомления американской стороны о выходе из Договора по открытому небу
- Американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу. Свое решение Трамп мотивировал тем, что Россия не соблюдает данный договор. Тем не менее, он отметил, что в ближайшем будущем может быть заключено новое соглашение.
- В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты покинут Договор по открытому небу в течение шести месяцев, но принятое президентом решение может быть изменено в том случае, если Россия начнет соблюдать условия Договора, пишет РИА Новости.
- МИД России прокомментировал заявление американской стороны. По информации пресс-службы ведомства, Россия останется приверженной Договору по открытому небу и продолжит соблюдать его условия. Также, в МИД сообщили, что получили официальное уведомление от США о выходе из Договора.
- Глава МИД Китая Чжао Лицзянь выразил сожаление своей страны о принятом решении США покинуть Договор. По его словам выход США из Договора по открытому небу окажет негативное влияние на международный режим контроля над вооружениями, процесс разоружения, поддержание безопасности и стабильности в мире, сообщает Интерфакс. Китай отмечает, что данный шаг США - еще одно доказательство проведение Штатами политики несоблюдения международных обязательств.
- А вот Грузия и Эстония поддержали выход США из Договора. Как сообщает ТАСС, в МИД Грузии заявили, что поддерживают решение Дональда Трампа, так как Россия неоднократно нарушала Договор, имея в виду ситуацию с Абхазией и Южной Осетией. Напоминаем, что Грузия в одностороннем порядке приостановила действие Договора в 2012 году.
- В Эстонии, по данным Baltnews, считают действия США обоснованными и в свою очередь обвиняют Россию в нарушении Договора по открытому небу, заявив, что страна неоднократно закрывала полеты над Калининградом и территориями близкими к Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
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