Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
22 МАЙ, 21:15 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

22 МАЙ, 21:15 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

США выходят из Договора по открытому небу

22.05.2020 15:35
Комментарии
США выходят из Договора по открытому небу

Россия получила официальное уведомления американской стороны о выходе из Договора по открытому небу

  • Американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу. Свое решение Трамп мотивировал тем, что Россия не соблюдает данный договор. Тем не менее, он отметил, что в ближайшем будущем может быть заключено новое соглашение.
  • В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты покинут Договор по открытому небу в течение шести месяцев, но принятое президентом решение может быть изменено в том случае, если Россия начнет соблюдать условия Договора, пишет РИА Новости.
  • МИД России прокомментировал заявление американской стороны. По информации пресс-службы ведомства, Россия останется приверженной Договору по открытому небу и продолжит соблюдать его условия. Также, в МИД сообщили, что получили официальное уведомление от США о выходе из Договора.
  • Глава МИД Китая Чжао Лицзянь выразил сожаление своей страны о принятом решении США покинуть Договор. По его словам выход США из Договора по открытому небу окажет негативное влияние на международный режим контроля над вооружениями, процесс разоружения, поддержание безопасности и стабильности в мире, сообщает Интерфакс. Китай отмечает, что данный шаг США - еще одно доказательство проведение Штатами политики несоблюдения международных обязательств.
  • А вот Грузия и Эстония поддержали выход США из Договора. Как сообщает ТАСС, в МИД Грузии заявили, что поддерживают решение Дональда Трампа, так как Россия неоднократно нарушала Договор, имея в виду ситуацию с Абхазией и Южной Осетией. Напоминаем, что Грузия в одностороннем порядке приостановила действие Договора в 2012 году.
  • В Эстонии, по данным Baltnews, считают действия США обоснованными и в свою очередь обвиняют Россию в нарушении Договора по открытому небу, заявив, что страна неоднократно закрывала полеты над Калининградом и территориями близкими к Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Комментировать (без регистрации)
Трамп предъявил ВОЗ ультиматум
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война
Экономика

Защита от COVID-19 или вред для здоровья. Социальная изоляция увеличивает преждевременную смертность

Защита от COVID-19 или вред для здоровья. Социальная изоляция увеличивает преждевременную смертность
Наука и технологии

Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса

Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса
Политика

Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет

Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет
Экономика

Ты хочешь быть прав или счастлив?

Ты хочешь быть прав или счастлив?
Бизнес и психология

Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье

Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье
Общество

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?

В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей

В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок

В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок

Новости дня

19:52 В Подмосковье отменят электронные пропуска В Подмосковье отменят электронные пропуска
Внепланового снижения ключевой ставки не будет
Внепланового снижения ключевой ставки не будет
17:10 Собянин: в Москве необходимо продлить меры строгого ограничения Собянин: в Москве необходимо продлить меры строгого ограничения
16:51 Президенту назвали точный срок выхода из режима ограничений Президенту назвали точный срок выхода из режима ограничений
16:42 Президент сообщил о приходе второй волны COVID-19 Президент сообщил о приходе второй волны COVID-19
16:22 Попова: Россия вышла на плато по распространению COVID-19 Попова: Россия вышла на плато по распространению COVID-19
13:41 Госдума утвердила закон об увеличении пособий на детей Госдума утвердила закон об увеличении пособий на детей
Госдума одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
13:23 Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от COVID-19 Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от COVID-19

Узнай, страна!

15:17 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?
МЭР: снижение реальных доходов населения составит 3,8%
МЭР: снижение реальных доходов населения составит 3,8%
12:41 В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей
12:22 В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов
11:57 В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок
21 МАЙ, 17:06 В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота
21 МАЙ, 16:33 В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
21 МАЙ, 15:50 На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях
21 МАЙ, 12:31 В ТПП РФ рассмотрели проект Закона об изменениях "Техрегламента о требованиях пожарной безопасности" В ТПП РФ рассмотрели проект Закона об изменениях "Техрегламента о требованиях пожарной безопасности"
20 МАЙ, 14:46 В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей
20 МАЙ, 14:19 В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter