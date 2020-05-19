Трамп предъявил ВОЗ ультиматум

В своем письме директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу глава США заявил о полном прекращении финансирования ВОЗ и пересмотре своего членства е в организации в течение месяца не проведут ряд реформ.

Дональд Трамп проинформировал о том, что представители его администрации провели расследование неудачного, по его мнению, реагирования ВОЗ на коронавирусную пандемию. По его словам, в результате этой проверки был подтвержден факт многих серьезных опасений, а также были выявлен ряд новых, на которые ВОЗ обязана была реагировать.