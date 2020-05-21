За минувшие сутки в России отмечено 8849 инфицированнных COVID-19

Общее количество зараженных в России достигло 317554 человек.

За прошедшие сутки врачи обнаружили 8849 инфицированных коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество зараженных, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, зафиксировано в Москве. За сутки в столице обнаружено 2913 новых случаев инфицирования, общее количество зараженных достигло 155219 человек, 40682 пациента вылечились, а 1794 пациента скончались от коронавируса.

В Подмосковье общее количество инфицированных COVID-19 превысило 30 тыс., достигнув 30983 человек, а за минувшие сутки в Московской области выявлено 892 новых случая заражения.

Общее количество инфицированных в России достигло 317554 человек, выздоровело 92681, скончалось 3 099.