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МЭР: снижение реальных доходов населения составит 3,8%

22.05.2020 09:59
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МЭР: снижение реальных доходов населения составит 3,8%

Во втором квартале текущего года доходы россиян сократятся на 6%.

  • Министерство экономического развития представило обновленный экономический прогноз на 2021-2023 гг. Так, согласно оценкам экспертов ведомства, реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8% по итогам текущего года, на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 году и на 2,6% в 2023 году.
  • При этом глава МЭР Максим Решетников подчеркнул, что по прогнозам, реальные доходы населения во втором квартале сократятся на 6%, тогда как без антикризисных мер, принятых правительством, сокращение доходов составило бы 7,5%.
  • По прогнозам МЭР безработица в России вырастет до 5,7% в этом году, тогда как в 2019 году уровень безработицы в стране отмечался на уровне 4,6%. Но уже начиная со следующего года показатель начнет снижаться. Так, в 2021 году уровень безработицы составит 5,4%, в 2022 году снизится до 4,9%, а в 2023 году - до 4,7%, пишет ТАСС.
  • Что касается численности работающего населения, то по итогам текущего года она составит 71,1 млн человек, в 2021 году увеличится до 71,7 млн человек, в 2022 году вырастет до 72,3 млн человек, а в 2023 году составит 72,9 млн человек.
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