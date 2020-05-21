За "серую" зарплату в России могут ввести уголовную ответственность

Уголовная ответственность за выплату зарплаты в конверте наступит независимо от суммы выплат.

Россиян необходимо защитить от "серых" зарплат независимо от того, какая сумма выплачивается в конверте. Так считает глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. Сенатор выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для тех работодателей, которые нарушают права своих работников и продолжают выплачивать зарплаты в конвертах, напомнив, что в России существует уголовная ответственность в случае выплат "серых" зарплат, превышающих 100 тыс. рублей. Свои предложения Артамонов направил в специальную комиссию, которая разрабатывает общенациональный план действий по восстановлению экономики, пишет РИА Новости.