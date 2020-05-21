Начало проведение ЕГЭ запланировано на 29 июня

О дате начала проведения ЕГЭ сообщил президент России.

Президент России Владимир Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ в России. Так, по словам президента, экзамены начнутся 29 июня. Тем не менее, в связи с эпидемией коронавируса в стране, экзамены будут сдавать только те, кто планирует поступать в этом году в вузы. Остальным ученикам будут выданы аттестаты об окончании школы без экзаменационных тестов. Президент подчеркнул, что такое решение является следствием сложной эпидемиологической ситуации в стране и распространяется только на этот учебный год, пишет РИА Новости.