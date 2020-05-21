Президент оценил систему образования России
21.05.2020 14:58
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Педагоги и школьники достойно справились с трудностями, возникшими из-за эпидемии коронавируса.
- В ходе совещания, посвященного ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, президент России Владимир Путин заявил, что система образования, педагоги и школьники достойно справились с испытаниями, возникшими в связи с коронавирусной инфекцией. Президент отметил сложность окончания учебного года и сообщил, что полученные в прошедшем учебном году знания будут оценены в начале возобновления учебы, пишет ТАСС.
- Также, президент прокомментировал информацию о том, что система образования в России будет полностью переведена в дистанционный формат, а очные учебные заведения будут закрыты. Владимир Путин решительно опроверг все имеющиеся на этот счет слухи, назвав их "откровенной провокацией".
- Тем не менее, президент считает, что дистанционное образование в России обязательно будет использоваться. Полученный опыт является ценным для системы образования России и непременно пригодится в будущем.
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