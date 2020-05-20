Общее количество инфицированных COVID-19 в России превысило 300 тыс. человек

За сутки в России выявлено 8764 инфицированных коронавирусом.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки медики выявили 8764 зараженных COVID-19 в России. В Москве количество инфицированных в сутки достигло 2699 человек, а общее количество зараженных в столице составило 152306 человек.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в России составило 308705 человек, выздоровело 85392 пациента, скончались 2972 человека.