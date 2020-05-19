На Урале туристы обнаружили гигантскую пирамиду

Уральские туристы, изучая фотоснимки Приполярного Урала, сделанные из космоса, обнаружили громадную пирамиду, которая в несколько раз больше известной всем пирамиды Хеопса.

Необычное сооружение расположено в труднодоступном месте на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе.

По словам участников клуба экспедиций «Дикий Север», высота сооружения составляет почти 800 метров (высота египетской конструкции на сегодняшний день составляет 138,75 м).

Каждая грань пирамиды длиной около одного километра и расположена точно по сторонам света.

Фото: Е. Свитов

Чтобы добраться до обнаруженного объекта потребуется пройти почти 400 км пешком вдоль хребта либо преодолеть это расстояние на вертолете.

Уже летом этого года исследователи из Русского географического общества собираются отправить экспедицию к пирамиде, передает ren.tv.

Великая пирамида Гизы – Хеопса, крупнейшая из египетских пирамид, одно из семи чудес света и единственное из них, дошедшее до нашего времени. Построена приблизительно 4.5 тыс лет назад.