Кризис ускорит миграцию населения в России

Эксперты Moody’s предсказали усиление миграции внутри России из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики Moody's предсказали России усиление внутренней миграции из-за распространения коронавирусной инфекции в течение ближайших двух лет. Так, эксперты считают, что население страны будет стремиться уехать из наиболее экономически слабых регионов и по возможности, переселиться в Москву, Подмосковье или Санкт-Петербург. Больше всего пострадают от усиления миграции такие регионы России, как Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская области, пишет РБК.