Более 60 млн человек в мире могут оказаться за чертой бедности

Всемирный банк дал прогноз по влиянию пандемии коронавируса на уровень доходов населения мира.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс поделился прогнозом специалистов Банка по мировому уровню бедности. Так, по мнению экспертов, порядка 60 млн человек окажутся за чертой бедности из-за распространения коронавируса в мире. Малпасс подчеркнул, что COVID-19 сведет на нет все усилия Всемирного банка по борьбе с бедностью за последние три года.

Также, Дэвид Малпасс рассказал о работе организации по предотвращению негативного влияния коронавируса. По его словам, Банк выдает кредиты в более чем 100 странах, но этих усилий явно недостаточно. Малпасс призвал все страны-кредиторы присоединяться к странам G20, объявившим мораторий на выплаты долга для некоторых развивающихся стран, пишет РИА Новости.