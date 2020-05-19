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Коронавирус

Эпидемия коронавируса в России завершится к июлю

19.05.2020 10:56
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Эпидемия коронавируса в России завершится к июлю

Вспышки коронавирусной инфекции, которые ожидаются после отмены режима ограничений, не будут пиковыми.

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова сделала прогноз по ситуации с распространением коронавируса в России. Так, по ее словам, эпидемия коронавирусной инфекции в стране завершится к июлю. Она подчеркнула, что необходимо уже сейчас начинать постепенно выходить из режима ограничений, а вспышки заболевания, которые несомненно будут после отмены карантинных мер, не будут носить пикового характера, пишет ТАСС.

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