Bloomberg: более 108 млн китайцев находятся на карантине из-за COVID-19

Чтобы не допустить второй волны заражений коронавирусом, власти Китая ввели на северо-востоке страны, где обнаружены новые случаи инфицирования, жесткие карантинные меры.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, порядка 108 млн граждан Китая попали под новые карантинные меры из-за коронавируса. Так, по предоставленной информации, власти КНР вынуждены были снова ввести жесткие карантинные меры на северо-востоке страны. К этому их подтолкнула новая вспышка коронавирусной инфекции. Сообщается, что в регионе зафиксировано всего 34 случая заражения, но власти Китая приняли решение о введении жестких мер, включая остановку автобусного и железнодорожного сообщения и закрытие школ. Центром новой вспышки названа провинция Цзилинь, передает РБК.