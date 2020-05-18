Китай поможет пострадавшим от коронавируса странам

Власти Китая приняли решение помочь странам пострадавшим от COVID-19. На эти цели страна выделит $2 млрд.

Выступая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, лидер КНР Си Цзиньпин сделал заявление о коронавирусе. Так, глава Китая проинформировал мировое сообщество, что его страна намерена выделить $2 млрд в качестве помощи тем государствам, на которые коронавирусная инфекция оказала наиболее сильное негативное влияние. В первую очередь помощь будет оказываться развивающимся странам. Китай планирует совершать выплаты в течение двух лет, пишет ТАСС.