Коронавирус может «выгореть естественным путем» до разработки вакцины

Профессор Карол Сикора, бывший директор Онкологической программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что коронавирус «может выгореть естественным путем» еще до разработки вакцины.

Учитывая, что в мире насчитывается более 4,7 миллиона случаев заболевания коронавирусом, ученые круглосуточно работают над созданием вакцины. Но профессор Карол Сикора, бывший директор Онкологической программы Всемирной организации здравоохранения обнаружил, что вирус «может выгореть естественным путем» до разработки вакцины.

По его словам:

«Существует реальная вероятность того, что вирус сгорит естественным образом до того, как будет разработана какая-либо вакцина. Мы наблюдаем примерно одинаковую картину повсюду - я подозреваю, что у нас больше иммунитета, чем предполагалось. Конечно, мы должны продолжать замедлять вирус, но он может исчезнуть сам по себе».

Профессор объяснил:

«По моему мнению, это выполнимый сценарий. Никто не утверждает, что знает, что произойдет наверняка - я верю, что в неизвестной ситуации это возможно».

Тем не менее, профессор Сикора подчеркнул важность поддержания социального дистанцирования для сокращения распространения вируса, пишет Mirror.

Он добавил: