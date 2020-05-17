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Коронавирус

В России остановился прирост инфицирования COVID-19

17.05.2020 20:05
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В России остановился прирост инфицирования COVID-19

Анна Попова считает, что если все жители страны начнут соблюдать режим повышенной готовности, тогда властям не нужно будет ужесточать меры.

В Российской Федерации прирост количества инфицированных коронавирусом остановился, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный российский санитарный врач Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Также она отметила, что сейчас эпидемиологическая ситуация в российских регионах стабилизируется.

"И это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - считает Попова.

Также главный санитарный врач страны добавила, что введенные из-за вируса меры придется соблюдать и летом. Она пояснила, что большинство россиян не заразились COVID-19, так как придерживались правил. По ее словам, если все жители страны начнут соблюдать режим повышенной готовности, тогда властям не нужно будет ужесточать меры, пишет РИА Новости.

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