Европа обвинила Кремль в распространении дезинформации о COVID-19

Питер Стано считает, что фейковая информация о коронавирусе может негативно отразиться на системе здравоохранения европейских государств и на авторитете ЕС.

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью немецкому изданию Bild заявил, что близкие к Кремлю источники и российские государственные средства массовой информации распространяют в Европейском союзе ложные сведения о ситуации с коронавирусом нового типа, а также подстрекают граждан к протестам. По его словам, дезинформация о COVID-19 может негативно отразиться на системе здравоохранения европейских государств и на авторитете ЕС.

Отмечается, что в данном заявлении Стано никаких подробностей не привел, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.