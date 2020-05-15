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Коронавирус

Названа самая уязвимая для COVID-19 группа крови

15.05.2020 17:29
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Названа самая уязвимая для COVID-19 группа крови

Больше всего инфицированных коронавирусом со II группой крови, меньше всего - с IV.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова назвала самую уязвимую для инфицирования коронавирусом группу крови. Так, согласно анализу специалистов ФМБА, наиболее часто коронавирусная инфекция поражает людей со II группой крови, меньше всего пациентов, инфицированных коронавирусом, с IV группой крови. При этом Скворцова отметила, что такие данные могут быть обусловлены тем, что II группа крови наиболее распространена среди россиян, а вот IV группа крови является довольно редкой, пишет ТАСС.

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