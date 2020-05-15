Зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом в России

Речь идет о заболевшей и ранее излечившейся жительнице Бурятии, которую пришлось госпитализировать повторно.

Как передает РИА Новости, о заболевшей проинформировала главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова. Специалист рассказала, что женщина ранее была выписана после двух тестов, которые показали отрицательный результат. Спустя шестнадцать дней у нее вновь были зафиксированы симптомы ОРВИ, а проведенный анализ показал, что пациентка заразилась инфекцией.

«Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у нее была», — пояснила Сымбелова.

Отметив, что это первый случай повторного заражения вирусом COVID-19 в России. Второго мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла об отсутствии дважды заразившихся.