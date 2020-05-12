Появился сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 16 лет

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка могут оформить семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций организовало работу специального сервиса, с помощью которого родители смогут оформить выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Ранее, приказ о выплатах на детей подписал российский лидер Владимир Путин. Заявку на получение пособия можно будет подать в электронном виде до 1 октября текущего года по адресу: posobie16.gosuslugi.ru, пишет РБК.

Напоминаем, что на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей могут претендовать те семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет, постоянно проживающие на территории России. Выплаты будут начаты с 1 июня.