"Победа" начинает восстанавливать внутренние перелеты

Полеты возобновятся с 1 июня.

Начиная с 1 июня российский лоукостер "Победа" восстановит полеты по внутренним рейсам. Такой информацией поделился официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. Программа внутренних перелетов будет восстанавливаться поэтапно. Вначале будет открыты рейсы по 73 направлениям, а продажа билетов начнется уже с 14 мая.

При этом Демин сообщил, что цены на билеты будут ниже стоимости перелетов в 2019 году, в среднем, в три раза. Порядка 60% билетов будет продано по ценам от 499 до 2999 рублей, пишет ТАСС.