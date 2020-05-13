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Росздравнадзор приостановил использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

13.05.2020 11:35
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Росздравнадзор приостановил использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Приостановка использования аппаратов связана с пожарам, произошедшими в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

По решению Росздравнадзора обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», которые были произведены с 1 апреля 2020 года, приостановлено. Временный запрет на использование произошел из-за пожаров в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Предполагается, что возгорания произошли из-за данных аппаратов ИВЛ. В настоящее время проводится расследование точных причин возникновения пожаров, пишет RT. Росздравнадзор приостановил использование данных аппаратов до того момента, как будет завершено расследование.

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