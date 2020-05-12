10 тысяч рублей на ребенка. 7 условий получения и инструкция 470 0 Экономика img_copyright

Вместо 10 тыс. руб. на каждого гражданина в апреле, мае и июне, как советовали лучшие российские экономисты, президент Владимиру Путин выдал всего 10 тыс. руб. на одного ребенка. Несмотря на это, помощь могут получить 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно, а значит, и их семьи. До этого материальные выплаты власти предусматривались также только для детей или в виде пособий по уходу за ними. Поэтому пособие в 5 тыс. руб. на ребенка до 3 лет стало самой востребованной мерой поддержки у россиян в условиях коронавируса, сообщал портал стопкоронавирус.рф. Теперь такой мерой будет выплата на детей в размере 10 тыс. руб. Рассказываем о семи условиях получения денег и приводим подробную инструкцию.