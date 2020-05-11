Президент снова обратится к россиянам
11.05.2020 13:34
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Обращение президента России Владимира Путина будет посвящено ситуации с коронавирусом.
Как сообщили в Кремле, 11 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с эпидемией коронавируса в стране, на котором будет поднят вопрос о продлении периода нерабочих дней. Но перед началом совещания глава России обратится к россиянам. В своей речи президент расскажет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах поддержки, оказываемых властями бизнесу и гражданам, пишет ТАСС.
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Ничего нового Путин не скажет, а поддержит беспредел, который создал в Москве Собянин. Рассчитывать можно только на собственное разумное поведение для сохранения своего здоровья как физического так и психического. Главное не слушать тот поток негатива и запугивания, который льется на нас со всех сторон.
Его обращения столь же бесчисленны, как и бессмысленны.