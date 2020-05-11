Президент снова обратится к россиянам

Обращение президента России Владимира Путина будет посвящено ситуации с коронавирусом.

Как сообщили в Кремле, 11 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с эпидемией коронавируса в стране, на котором будет поднят вопрос о продлении периода нерабочих дней. Но перед началом совещания глава России обратится к россиянам. В своей речи президент расскажет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах поддержки, оказываемых властями бизнесу и гражданам, пишет ТАСС.