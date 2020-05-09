Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19

На всех этапах выхода из режима повышенной готовности будет сохраняться удаленная работа, ношение медицинских масок и соблюдение дистанции.

Роспотребнадзор разработал и направил российским регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции ограничений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале ведомства.

Отмечается, что постепенное ослабление антивирусных мер в субъектах РФ состоит из трех этапов.

В первую очередь россиянам разрешать гулять и заниматься спортом на свежем воздухе (но не более 2-х человек вместе). Кроме того откроются небольшие торговые точки и компании из сфер услуг .

на свежем воздухе (но не более 2-х человек вместе). Кроме того откроются . На втором этапе свою деятельность возобновят магазины и предприятия большей площади , а также некоторые образовательные учреждения .

, а также . В последнюю очередь, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, откроются все магазины, предприятия, торговые центры, сферы услуг, кафе, рестораны, гостиницы, образовательные учреждения, парки и скверы.

Помимо этого в ведомстве отметили, что на всех этапах выхода из режима повышенной готовности будет сохраняться удаленная работа (при ее возможности), ношение медицинских масок, соблюдение дистанции, а россияне, которые находятся в группе риска (люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями), обязаны соблюдать самоизоляцию, пишет РБК.