Минфин утроит ежедневные продажи валюты из ФНБ

За период с 13 мая по 4 июня Минфин направит на продажу валюты 193,1 млрд рублей.

Согласно данным опубликованным на официальном сайте Минфина, принято решение утроить ежедневные объемы продаж валюты из Фонда национального благосостояния. Так, за период с 13 мая по 4 июня Минфин планирует ежедневно продавать валюту на сумму порядка 11,4 млрд рублей. При этом общий объем продажи валюты за период составит 193,1 млрд рублей, пишет ТАСС.