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Банк России может снизить ключевую ставку на 100 б.п.

08.05.2020 16:09
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Банк России может снизить ключевую ставку на 100 б.п.

Заседание Совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться снижение или повышение ключевой ставки, назначено на 19 июня.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что если сохранятся текущие условия развития финансовой ситуации в стране, то регулятор рассмотрит вариант снижения ключевой ставки на 100 б.п. Тем не менее Набиуллина отметила, что при принятии решения Совет директоров, заседание которого назначено на 19 июня, будет исходить из общей финансовой ситуации в России.

В настоящее время ключевая ставка составляет 5,5%. 24 апреля Банк России понизил показатель на 50 б.п. с 6% до 5,5%, пишет РБК.

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