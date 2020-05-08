Семьи медиков, скончавшихся от COVID-19, получат 2,7 млн рублей

Президент утвердил страховые выплаты для медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

Медицинские работники, работающие с инфицированными коронавирусом пациентами, получат дополнительные страховые гарантии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Так, согласно новому документу в случае смерти медицинского работника от коронавируса, семья погибшего получит 2,7 млн рублей. Также предусмотрены страховые выплаты при возникновении осложнений после инфицирования медицинского работника коронавирусом. Так: