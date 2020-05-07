До 50% магазинов одежды и обуви в России могут прекратить работу

По итогам года от 35 до 50% магазинов одежды и обуви, работающих офлайн, будут вынуждены прекратить работу из-за снижения спроса.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала о том, как будет складываться ситуация в сфере розничной торговли одеждой и обувью после того, как снимут режим ограничений. По ее словам, по итогам текущего года от 35 до 50% магазинов, работающих офлайн, будут вынуждены закрыться из-за отсутствия спроса, а также увеличения доли продаж в онлайн магазинах. А вот доля онлайн-продаж в текущем году вырастет, согласно прогнозу экспертов, в 2,5-3 раза по сравнению с общим объемом онлайн-продаж прошлого года, пишет ТАСС.