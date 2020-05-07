Какие товары и услуги подорожают после отмены ограничений

Увеличится спрос и, следовательно, цены на заграничные товары, услуги парикмахеров и процедуры салонов красоты.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказал о том, цены на какие товары и услуги могут увеличиться после того, как будут сняты ограничения из-за эпидемии коронавируса в России. По его словам, после окончания карантина поднимутся цены на зарубежные товары, а также услуги парикмахеров и процедуры в салонах красоты. Однако, он считает, что цены повысятся незначительно и на непродолжительный период времени, пишет Прайм.