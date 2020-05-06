Температура в Москве поднимется до 21 градуса

По прогнозам синоптиков москвичей и гостей столицы ожидают кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказало о том, какая погода ожидается в Москве в эту среду. Согласно прогнозам специалистов Центра сегодня, 6 мая, в столице ожидается преимущественно пасмурная погода, но будут небольшие прояснения. Будут идти кратковременные дожди с грозами, а воздух в столице прогреется до 19-21 градуса тепла. По словам Волосюк общий температурный режим в столице превышает климатическую норму для данного периода в среднем на 3-4 градуса, пишет РИА Новости.