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«Операция» по повышению налогов выжмет 1,7 трлн рублей из экономики
21 Сентября 2020 462 0 Экономика
Российское правительство затеяло «операцию» по повышению налогов, которая подается как балансировка налоговой нагрузки. Публично обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых для сырьевых компаний, а также увеличение табачных и алкогольных акцизов. По подсчетам аналитиков, эти меры дадут бюджету 1,7 трлн руб. при дефиците в 2,75 трлн в 2021 году. Рост налоговой нагрузки подается как попытка добиться справедливости – сбалансировать налоговое бремя между отраслями и пополнить бюджет после больших трат на поддержку граждан и экономики.
Все должны платить больше
- Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании, посвященному повышению налогов, заявил: «Важно помнить, что бюджет – это документ не о цифрах, а о людях, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей». Какие проблемы людей предлагается решить за счет бюджета в 2021 году, Мишустин не уточнил (хотя есть проблема бедности – 19,9 млн россиян находятся в бедственном положении), но подчеркнул, что «забирать деньги» правительство теперь намерено не только у нефтяников, но, поскольку трудно всем, «все должны принимать участие в решении проблем». Мишустин назвал это «осознанной политикой» его правительства.
- С одной стороны, речь идет о балансировке налогового бремени между отраслями. Так, например, на нефтяной сектор приходится 44% от налоговых поступлений бюджета. Это в пять раз больше, чем платят все остальные сырьевые компании. Налоги составляют 60% от цены нефти, а в цене газа – 30-40%, не говоря уже о другом сырье, где на налоги приходится 15-23%. Минимальная налоговая нагрузка у металлургов, добытчиков золота и алмазов – не более 10%.
- С другой стороны, правительство обсуждает повышение на 20% табачных акцизов, на 3-8% акцизов на алкоголь и предметы роскоши, увеличение акцизов на моторное топливо, которое может дать дополнительные 200 млрд руб., увеличение тарифов на госуслуги, нотариальные действия, оформление патентов и лицензий, расширение налогооблагаемой базы в коммунальных услугах и отмену льгот для населения. Назвать это «балансировкой» никак не получается. Но все это идет в одном пакете, как бесплатные горячие обеды в школах (которых нет в действительности) и обнуление сроков Путина (которое есть на самом деле).
- По подсчетам VYGON Consulting, только за счет увеличения НДПИ для производителей газа, золота, алмазов, металла и других сырьевиков правительство получит 1,3 млрд руб. Большой вопрос, будет ли также увеличена налоговая нагрузка на прибыль банков, которые платят всего 20% с прибыли, но зарабатывают сверхдоходы на спекулятивной разнице ставок. Если нет, то оставшиеся 400 млрд руб. будут взяты с россиян – за счет роста тарифов, акцизов и отмены льгот. Хотя с банков власти могли бы получить дополнительно 450 млрд руб., но что-то подсказывает, что там «осознанная политика» не пройдет.
- Оправдания правительства, что повышение налогов потребовалось после масштабной поддержки экономики, также не принимаются. По подсчетам самого правительства, поддержка не превысила 1,1 трлн руб., а реально составила около 700 млрд руб. Дефицит же в 4,7 трлн руб. образовался из-за падения нефтегазовых доходов на 38% и недобора налогов по причине пандемии, безработицы и закрытия сотен предприятий (за что несет ответственность в том числе правительство). Поскольку нефть больше не будет давать прежних доходов, власти озаботились повышением налогов на всех остальных.
- Между тем сырьевые компании уже добились встречи с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, на которой они, скорее всего, добьются компромисса и заплатят в бюджет гораздо меньше 1,4 трлн руб. Банки вообще избегут дополнительной налоговой нагрузки и о них никто не вспомнит. Платить по выставленному счету придется россиянам, поскольку у граждан больше не осталось рычагов влияния на власть.
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