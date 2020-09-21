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«Операция» по повышению налогов выжмет 1,7 трлн рублей из экономики

21 Сентября 2020 462 0 Экономика
«Операция» по повышению налогов выжмет 1,7 трлн рублей из экономики

Российское правительство затеяло «операцию» по повышению налогов, которая подается как балансировка налоговой нагрузки. Публично обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых для сырьевых компаний, а также увеличение табачных и алкогольных акцизов. По подсчетам аналитиков, эти меры дадут бюджету 1,7 трлн руб. при дефиците в 2,75 трлн в 2021 году. Рост налоговой нагрузки подается как попытка добиться справедливости – сбалансировать налоговое бремя между отраслями и пополнить бюджет после больших трат на поддержку граждан и экономики.

Все должны платить больше

  • Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании, посвященному повышению налогов, заявил: «Важно помнить, что бюджет – это документ не о цифрах, а о людях, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей». Какие проблемы людей предлагается решить за счет бюджета в 2021 году, Мишустин не уточнил (хотя есть проблема бедности – 19,9 млн россиян находятся в бедственном положении), но подчеркнул, что «забирать деньги» правительство теперь намерено не только у нефтяников, но, поскольку трудно всем, «все должны принимать участие в решении проблем». Мишустин назвал это «осознанной политикой» его правительства.
  • С одной стороны, речь идет о балансировке налогового бремени между отраслями. Так, например, на нефтяной сектор приходится 44% от налоговых поступлений бюджета. Это в пять раз больше, чем платят все остальные сырьевые компании. Налоги составляют 60% от цены нефти, а в цене газа – 30-40%, не говоря уже о другом сырье, где на налоги приходится 15-23%. Минимальная налоговая нагрузка у металлургов, добытчиков золота и алмазов – не более 10%.
  • С другой стороны, правительство обсуждает повышение на 20% табачных акцизов, на 3-8% акцизов на алкоголь и предметы роскоши, увеличение акцизов на моторное топливо, которое может дать дополнительные 200 млрд руб., увеличение тарифов на госуслуги, нотариальные действия, оформление патентов и лицензий, расширение налогооблагаемой базы в коммунальных услугах и отмену льгот для населения. Назвать это «балансировкой» никак не получается. Но все это идет в одном пакете, как бесплатные горячие обеды в школах (которых нет в действительности) и обнуление сроков Путина (которое есть на самом деле).
  • По подсчетам VYGON Consulting, только за счет увеличения НДПИ для производителей газа, золота, алмазов, металла и других сырьевиков правительство получит 1,3 млрд руб. Большой вопрос, будет ли также увеличена налоговая нагрузка на прибыль банков, которые платят всего 20% с прибыли, но зарабатывают сверхдоходы на спекулятивной разнице ставок. Если нет, то оставшиеся 400 млрд руб. будут взяты с россиян – за счет роста тарифов, акцизов и отмены льгот. Хотя с банков власти могли бы получить дополнительно 450 млрд руб., но что-то подсказывает, что там «осознанная политика» не пройдет.
  • Оправдания правительства, что повышение налогов потребовалось после масштабной поддержки экономики, также не принимаются. По подсчетам самого правительства, поддержка не превысила 1,1 трлн руб., а реально составила около 700 млрд руб. Дефицит же в 4,7 трлн руб. образовался из-за падения нефтегазовых доходов на 38% и недобора налогов по причине пандемии, безработицы и закрытия сотен предприятий (за что несет ответственность в том числе правительство). Поскольку нефть больше не будет давать прежних доходов, власти озаботились повышением налогов на всех остальных.
  • Между тем сырьевые компании уже добились встречи с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, на которой они, скорее всего, добьются компромисса и заплатят в бюджет гораздо меньше 1,4 трлн руб. Банки вообще избегут дополнительной налоговой нагрузки и о них никто не вспомнит. Платить по выставленному счету придется россиянам, поскольку у граждан больше не осталось рычагов влияния на власть.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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