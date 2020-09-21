«Операция» по повышению налогов выжмет 1,7 трлн рублей из экономики 462 0 Экономика

Российское правительство затеяло «операцию» по повышению налогов, которая подается как балансировка налоговой нагрузки. Публично обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых для сырьевых компаний, а также увеличение табачных и алкогольных акцизов. По подсчетам аналитиков, эти меры дадут бюджету 1,7 трлн руб. при дефиците в 2,75 трлн в 2021 году. Рост налоговой нагрузки подается как попытка добиться справедливости – сбалансировать налоговое бремя между отраслями и пополнить бюджет после больших трат на поддержку граждан и экономики.