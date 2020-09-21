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Набиуллина отложила удар по вкладам на конец года

21 Сентября 2020 3090 2 Экономика
Набиуллина отложила удар по вкладам на конец года

Глава Центробанка дала россиянам время для «адаптации» к низкой ключевой ставке. На заседании 18 сентября совет директоров Банка России сохранил ее на уровне 4,25% годовых, но допустил снижение в декабре. До этого момента, по словам Набиуллиной, россияне должны изменить сберегательную модель и позаботиться о своих деньгах в банках. Средства на депозитах вместо дохода могут начать приносить убытки.

Время подумать о сохранении сбережений

  • Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной не позавидуешь – она должна и условия для привлечения иностранного капитала создать, и предоставить экономике дешевые кредиты для ее восстановления, и гражданам обеспечить сохранение и приумножение сбережений. Естественно, чем-то приходится жертвовать ради приоритетных задач.
  • Так, на заседании 18 сентября ЦБ поставил на паузу снижение ключевой ставки и, с точки зрения реального сектора, ударил по восстановлению экономики – кредиты в ближайшие два месяца дешевле не будут. Однако вместе с тем Банк России оставил прежними ставки по кредитам, которые в топ-10 банков приносят максимально до 4,41% годовых, что при инфляции в 3,7% равняется реальной ставке 0,71%.
  • Безусловно, 0,71% – это крайне мало, но пока это еще не отрицательная ставка, когда вклад в банке генерирует убыток и не покрывает инфляции. Поскольку россияне держат на депозитах 22 трлн руб., вопрос банковских ставок крайне чувствительный. Если ЦБ снизит ключевую ставку до 4%, то к концу года ставки по вкладам уйдут в отрицательную плоскость. Это будет большой плюс для реального сектора, но кредитовать его будут, по сути, за счет сбережений россиян, а россияне станут еще беднее – из-за потери части сбережений доходы просядут сильнее.
  • Но, откладывая снижение ставки до 4% на декабрь, Набиуллина и другие члены совета директоров ЦБ вовсе не думали ни о реальном секторе экономики, ни о сбережениях россиян. В официальном пресс-релизе говорится, что с июня 2019 года ставку и так опустили на 3,5% и только в этом году – на 2%. Пространство для ее смягчения еще есть, но пока этому якобы мешает угроза санкций за вмешательство во внутренние дела Белоруссии и отравление оппозиционера Алексея Навального.
  • В действительности это объяснение ничего общего с реальностью не имеет – санкции и по поводу Белоруссии, и по поводу Навального не были приняты в горячей фазе, и теперь вероятность их введения уменьшается с каждым днем. На самом деле ЦБ сохранил ключевую ставку в 4,25% для того, чтобы до декабря помочь Минфину привлечь спекулянтов в российский госдолг. Правительству нужно занять для покрытия бюджетного дефицита в 4,7 трлн руб. еще 4 трлн руб., а из них – 4,5 млрд долларов у иностранцев.
  • С начала года иностранцы заняли России всего 1,5 млрд долларов. Они вкладывали деньги в облигации федерального займа, зарабатывая на том, что ЦБ снижал ключевую ставку, а доходность облигаций росла. Но когда ЦБ опустил ставку до 4,25% в июле, спекулянты решили, что она останется на этом уровне, и после будет только расти. А потому вкладывать в госдолг России для них больше не было смысла – заработать на нем сверхприбыли своими спекуляциями они уже не могли. Именно поэтому ЦБ оставил форточку открытой, дав сигнал международным спекулянтам – вкладывайте в госдолг сейчас и в декабре заработаете на снижении ставки.
  • Пока ЦБ помогает Минфину занять у западных инвесторов, чтобы спасти бюджет, Набиуллина посылает сигнал и россиянам – у вас есть время изменить сберегательную модель до декабря, когда ставка снова будет снижена и ваши вклады в банках обернутся убытками. Куда нести деньги, глава ЦБ также обозначила: «Мы видим рост вложений в облигации. В целом – бурный рост участия населения на фондовом рынке», – заметила она как бы между прочим. Ранее опросы показывали, что 32% россиян, хранящих сбережения в банках, хотят забрать средства, но многие из них не знали, куда их вкладывать. Набиуллина дала совет, а вместе с ним – еще немного времени подумать.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:29 1 2
Антон Иванов:

Да. Вот нет слов, одни эмоции. "угроза санкций за вмешательство во внутренние дела Белоруссии и отравление оппозиционера Алексея Навального" в заявлении ЦБ? В один ряд поставили и вмешательство в Белоруссии в рамках договора ОДКБ и недоказанное преступление, причем выдача Навального в Германию в корне опровергает версию "о причастности властей". Но видно не для ЦБ, который фактически признал ответственность власти в своем безграмотном заявлении. "Мы видим рост вложений в облигации. В целом – бурный рост участия населения на фондовом рынке". Шта? Сначала привлекаем спекулянтов из-за рубежа, никак не регулируем спекулятивные операции, хоть весь рынок обваливай безнаказанно. А денег у спекулянтов по программе "не QE"оооочень много. Затем рекомендуем российским вкладчикам надувать "пузырь на российской фондовой бирже" за счет своих вкладов. Не переводить в золото, не вкладывать в экономику, недвижимость, отечественные товары, нет. Кормить спекулянтов, ибо когда пузырь надуется, иностранные спекулянты просто выведут все эти 22 миллиарда, и сдуют "пузырь". А ЦБ будет непричем. Одни эмоции, лучше бы ЦБ молчал.

09:32 1 0
Андрей Демьянович:

Вклады уже приносят людям убытки.

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