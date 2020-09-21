Набиуллина отложила удар по вкладам на конец года 3090 2 Экономика

Глава Центробанка дала россиянам время для «адаптации» к низкой ключевой ставке. На заседании 18 сентября совет директоров Банка России сохранил ее на уровне 4,25% годовых, но допустил снижение в декабре. До этого момента, по словам Набиуллиной, россияне должны изменить сберегательную модель и позаботиться о своих деньгах в банках. Средства на депозитах вместо дохода могут начать приносить убытки.