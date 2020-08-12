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Запад раскритиковал вакцину Путина Спутник V от COVID-19

12 Августа 2020 966 0 Политика
Запад раскритиковал вакцину Путина Спутник V от COVID-19

Западные медики и эпидемиологи в один голос возмутились регистрации российской вакцины от коронавируса. Они назвали препарат «не должным образом проверенным» и предрекли «катастрофу» для здоровья людей. Проблема с вакциной центра Гамалеи, по мнению специалистов, заключается в том, что она не прошла полноценный третий этап испытаний и была опробована только на 76 добровольцах. Президент Владимир Путин поставил перед правительством и учеными задачу быть первыми с изобретением средства от коронавируса, а 11 августа объявил о регистрации первого в мире препарата – Спутник V.

Клинические испытания не проводились

  • Утром 11 августа президент Владимир Путин, работающий по ночам и спящий до полудня, встал рано, чтобы сообщить россиянам и миру, что Россия изобрела вакцину от коронавируса. Он рассказал, что его дочь Екатерина привилась дважды и у нее оба раза поднималась температура до 38 градусов. Она поступила подобно императрице Екатерине II, которая сделала прививку от оспы. Но западное профессиональное сообщество Путин не убедил. Уже к вечеру на российские власти обрушился шквал критики.
  • Решение Путина вакцинировать с сентября учителей и медиков, а с 1 января группы риска, в том числе пенсионеров, эксперт Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Балу назвал «безрассудством и глупостью». Его слова приводит журнал Nature: «Массовая вакцинация не должным образом проверенной вакциной является неэтичной». По словам эксперта, она ставит под угрозу здоровье людей и может привести к тому, что население «станет меньше доверять вакцинам».
  • О том, что вакцина не прошла третий этап испытаний, общеизвестно. Вместо проверки на тысячах добровольцев, в том числе и из групп риска, препарат протестировали всего на 76 добровольцах. Более того, то, что у дочери Путина поднялась температура до 38 градусов дважды, не является нормальным. Западные ученые сетуют на то, что российские специалисты нигде не опубликовали результаты тестов. Они лишь сообщили, что за два укола им удалось спровоцировать иммунный ответ в виде антител к вирусу SARS-CoV-2.
  • Не было проведено и третьего этапа испытаний, когда слепы плацебо-контролируемым методом препарат получают тысячи человек. Об этом говорит иммунолог из Imperial College London Дэнни Альтман. Третий этап важен потому, что на нем выявляется – имеет ли вакцина побочные эффекты или нет. Бывший директор Института Пастера в Лилле Патрик Бер заявил, что нельзя говорить об эффективности вакцины, если ее не протестировали. Сильнее всего эксперт поразился словам российских специалистов о том, что вакцина дает иммунитет на два года. «Когда нужно было начать испытания, чтобы сейчас определить, насколько долго вакцина защищает от COVID-19?!»
  • Глава Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова считает «нелепым» выдавать регистрацию вакцине, основываясь на тех экспериментальных данных, которые есть. Ассоциация призывала отложить выдачу лицензии препарату и провести нормальный третий этап исследований, чтобы убедиться – она безопасна для людей, особенно со слабым иммунитетом и сопутствующими заболеваниями.
  • Российские власти назвали вакцину Спутник V с целью показать научно-техническое превосходство России над Западом и отослать к запуску первого спутника СССР. Сам же Путин продемонстрировал «Екатерину III» народу, чтобы, как и в случае с Екатериной II, подвигнуть людей прививаться. Но самое важное, что в записи о регистрации препарата в госреестре говорится: защитный титр вырабатываемых антител «в настоящий момент не известен». «Продолжительность защиты», вопреки официальным заявлениям, также «неизвестна». Более того: «клинические исследования эпидемиологической эффективности не проводились».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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