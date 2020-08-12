Запад раскритиковал вакцину Путина Спутник V от COVID-19 966 0 Политика

Западные медики и эпидемиологи в один голос возмутились регистрации российской вакцины от коронавируса. Они назвали препарат «не должным образом проверенным» и предрекли «катастрофу» для здоровья людей. Проблема с вакциной центра Гамалеи, по мнению специалистов, заключается в том, что она не прошла полноценный третий этап испытаний и была опробована только на 76 добровольцах. Президент Владимир Путин поставил перед правительством и учеными задачу быть первыми с изобретением средства от коронавируса, а 11 августа объявил о регистрации первого в мире препарата – Спутник V.