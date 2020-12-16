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Закончились деньги. Россияне снова затянули пояса
16 Декабря 2020 260 0 Экономика
Падающие доходы россиян вынуждают все больше экономить. Опрос ВЦИОМ показал, что 38% россиян на свои зарплаты могут купить только продукты и одежду, а 28% не могут позволить себе даже одежду. В свою очередь, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования зафиксировал снижение расходов россиян в ноябре на уровне 11,4% по отношению к 2019 году. Сильнее расходы падали разве что в «нерабочем» апреле и начале мая. Но тогда действовал карантин, а к концу осени у людей закончились деньги.
Пока Путин говорит о росте цен, у россиян закончились деньги
- Президент Владимир Путин, критикуя цены на продукты питания, решает две задачи. Повышает свой рейтинг, который снизился к концу года, и отвлекает внимание общественности от отсутствия реальных мер по повышению доходов населения. Тем временем у россиян заканчиваются деньги. Об этом свидетельствуют данные статистики и социологических опросов.
- Согласно расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основе данных Сбербанка, с 16 по 22 ноября расходы россиян снизились на 9%, а с 23 по 29 ноября – упали еще на 11,4%. Так сильно расходы не снижались с апреля и мая, когда в России действовал карантин, который власти предпочитали называть мягко «режимом нерабочих дней».
- Соответственно, товарооборот непродовольственной розницы упал сначала на 4,8%, а потом на 9%. Единственная категория, которая росла, была компьютерная техника – из-за девальвации рубля на 25% продажи техники выросли. Спрос на медикаменты остается высоким с начала пандемии – в ноябре аптеки продали на 20% больше, чем в 2019 году. Страдают и услуги – расходы на них снизились до 32% в конце ноября.
- Падение доходов россиян во втором квартале составило 8,4%, а в третьем квартале – 4,8%. По итогам года они упадут на 5%. С 2014 года общее падение доходов достигнет 11%. По данным опроса ВЦИОМ, 38% россиян на доходы могут купить только продукты и одежду, 28% – только продукты. Согласно опросу ФОМ, доля россиян, считающих себя бедными, выросла с 27% в марте до 33% в ноябре.
- Россияне беднеют из-за падения доходов, роста цен и тарифов, низких пенсий и растущей безработицы. Более 13% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Еще около 40% – чуть выше прожиточного минимума. Путин до сих пор не ответил на вопрос, что он как глава государства может предложить гражданам в этой ситуации. Вместо этого он смещает фокус на рост цен и ищет «козлов отпущения» в правительстве и среди производителей продуктов питания. Но очевидно, что он не там ищет – причину нужно искать в самом Кремле.
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