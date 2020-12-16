Закончились деньги. Россияне снова затянули пояса 260 0 Экономика

Падающие доходы россиян вынуждают все больше экономить. Опрос ВЦИОМ показал, что 38% россиян на свои зарплаты могут купить только продукты и одежду, а 28% не могут позволить себе даже одежду. В свою очередь, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования зафиксировал снижение расходов россиян в ноябре на уровне 11,4% по отношению к 2019 году. Сильнее расходы падали разве что в «нерабочем» апреле и начале мая. Но тогда действовал карантин, а к концу осени у людей закончились деньги.